Lazio, il mercato delude: Sarri è infuriato. E i tifosi organizzano la contestazione (Di martedì 1 febbraio 2022) tifosi delusi e Sarri infuriato . L'ultima sessione di mercato della Lazio ha lasciato il segno e non poteva essere altrimenti. A Formello le acque sono agitatissime , le scelte fatte in questa ... Leggi su leggo (Di martedì 1 febbraio 2022)delusi e. L'ultima sessione didellaha lasciato il segno e non poteva essere altrimenti. A Formello le acque sono agitatissime , le scelte fatte in questa ...

Advertising

MattiaBriga : Ogni sessione di mercato della Lazio dura 24 ore. Quelle finali. - GoalItalia : Juventus regina d'inverno ???? Promosse anche Inter e Roma ? Insufficienza per Lazio e Milan ? Il pagellone del m… - capuanogio : #Lazio, tanto rumore per #Cabral. Il colpo messo a segno in extremis, #Sarri e i tifosi aspettavano altro dal merca… - siamo_la_Roma : ?? I tifosi della #Lazio non ci stanno ?? Infuriati per il mercato e per il caro-biglietti ?? Annunciata la contes… - signoryale : #lotito la Lazio non è un’impresa di pulizie se non hai i soldi per fare mercato caro gestore meglio passare la mano. -