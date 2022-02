Lavoro, in Italia diminuiscono i disoccupati ma resta il dramma degli inattivi (Di martedì 1 febbraio 2022) La ripresa economica post Covid sembra essere partita nonostante le titubanze legate alla variante Omicron altamente contagiosa. Il sistema Paese ha retto alla quarta ondata d'urto, registrando nel 2021 un pil in miglioramento del 6,5%... Leggi su today (Di martedì 1 febbraio 2022) La ripresa economica post Covid sembra essere partita nonostante le titubanze legate alla variante Omicron altamente contagiosa. Il sistema Paese ha retto alla quarta ondata d'urto, registrando nel 2021 un pil in miglioramento del 6,5%...

Advertising

francescoseghez : A dicembre 2021 tasso di occupazione in Italia è tornato a quello del febbraio 2020, ma abbiamo 286 mila occupati i… - CarloCalenda : La politica non si rinnoverà sommando o spostando chi siede già in questo Parlamento, ma portandoci bravi amministr… - renatobrunetta : Solidarietà a @luigidimaio. Il nostro ministro degli Esteri ha ben altro da fare che occuparsi (e preoccuparsi) di… - zazoomblog : Lavoro in Italia diminuiscono i disoccupati ma resta il dramma degli inattivi - #Lavoro #Italia #diminuiscono - freedom_474 : RT @Ambrakey1: @GiorgiaMeloni Sei la presidente dei conservatori, gruppo importante in EU, perché non denunciate alla corte EU quanto sta s… -