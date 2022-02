Latina, arrestato ricercato internazionale per associazione a delinquere (Di martedì 1 febbraio 2022) Latina. Era ricercato da mesi dalle autorità spagnole, e su di lui pendeva un mandato di arresto europeo. Si trovava in Italia, precisamente a Latina, nel tentativo di sfuggire alle autorità e lasciar placare le acque. Tuttavia, gli è andata male, poiché l’hanno beccato proprio durante la sua traversata. Infatti, durante un controllo alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno fermavano un quarantenne di origini marocchine. Leggi anche: Esce di casa e si smarrisce: anziano malato scompare alle porte di Latina Latitante europeo a Latina Era privo di documenti, e confidava nelle difficile trascrizione dei suoi dati anagrafi in un’altra lingua. Ma una cosa lo ha tradito: il suo atteggiamento. Gesti ed espressioni nervose, sinonimo di tensione ed agitazione. In altre parole, chiaro segnale di problemi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 1 febbraio 2022). Erada mesi dalle autorità spagnole, e su di lui pendeva un mandato di arresto europeo. Si trovava in Italia, precisamente a, nel tentativo di sfuggire alle autorità e lasciar placare le acque. Tuttavia, gli è andata male, poiché l’hanno beccato proprio durante la sua traversata. Infatti, durante un controllo alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno fermavano un quarantenne di origini marocchine. Leggi anche: Esce di casa e si smarrisce: anziano malato scompare alle porte diLatitante europeo aEra privo di documenti, e confidava nelle difficile trascrizione dei suoi dati anagrafi in un’altra lingua. Ma una cosa lo ha tradito: il suo atteggiamento. Gesti ed espressioni nervose, sinonimo di tensione ed agitazione. In altre parole, chiaro segnale di problemi ...

