L’assurda polemica di Fratelli d’Italia su Ornella Muti e la cannabis | VIDEO (Di martedì 1 febbraio 2022) Il Festival di Sanremo non è ancora iniziato ma già infiammano le polemiche: ad aprire il valzer delle sollevazioni popolari inutili è Ornella Muti, che affiancherà Amadeus questa sera, finita nel mirino di bigotti e iperconservatori per una fotografia postata ieri su Instagram insieme a sua figlia Naike Rivelli. Entrambe, nello scatto, indossano un ciondolo che raffigura foglie di marijuana. Da mesi l’associazione Ornella Muti Hemp Club ha sposato la causa della cannabis terapeutica: “Ci sono 6 milioni di consumatori di cannabis che sono costretti a rivolgersi alle mafie. Noi vogliamo dare voce alle persone che i politici proibizionisti vorrebbero sbattere in galera”. Ornella Muti sulle polemiche riguardanti la cannabis: “Io spingo ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) Il Festival di Sanremo non è ancora iniziato ma già infiammano le polemiche: ad aprire il valzer delle sollevazioni popolari inutili è, che affiancherà Amadeus questa sera, finita nel mirino di bigotti e iperconservatori per una fotografia postata ieri su Instagram insieme a sua figlia Naike Rivelli. Entrambe, nello scatto, indossano un ciondolo che raffigura foglie di marijuana. Da mesi l’associazioneHemp Club ha sposato la causa dellaterapeutica: “Ci sono 6 milioni di consumatori diche sono costretti a rivolgersi alle mafie. Noi vogliamo dare voce alle persone che i politici proibizionisti vorrebbero sbattere in galera”.sulle polemiche riguardanti la: “Io spingo ...

