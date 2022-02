La ‘strana’ foto di Salvini con la squadra della Lega in Regione Lombardia: le mascherine di tanti sembrano aggiunte con Photoshop (Di martedì 1 febbraio 2022) “Con la grande squadra della Lega in Regione Lombardia che con il massimo impegno non perde di vista gli obiettivi su cui lavorare: Lavoro, Sanità e opere pubbliche. Avanti!”, twittava lunedì Matteo Salvini postando una foto in cui compare anche il presidente Attilio Fontana e tutta la squadra, appunto, del Carroccio che governa la Regione. Sembrerebbe uno scatto normale, uno dei tanti che l’ex ministro dell’Interno condivide quotidianamente sui social. E invece con il passare delle ore, ingrandisci qui e allarga la foto di là, il post è diventato virale. Il motivo? A tanti non è sfuggito che le mascherine presenti sul volto dei leghisti sembrano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) “Con la grandeinche con il massimo impegno non perde di vista gli obiettivi su cui lavorare: Lavoro, Sanità e opere pubbliche. Avanti!”, twittava lunedì Matteopostando unain cui compare anche il presidente Attilio Fontana e tutta la, appunto, del Carroccio che governa la. Sembrerebbe uno scatto normale, uno deiche l’ex ministro dell’Interno condivide quotidianamente sui social. E invece con il passare delle ore, ingrandisci qui e allarga ladi là, il post è diventato virale. Il motivo? Anon è sfuggito che lepresenti sul volto dei leghisti...

Michelmichealw : RT @fattoquotidiano: La ‘strana’ foto di Salvini con la squadra della Lega in Regione Lombardia: le mascherine di tanti sembrano aggiunte c… - fattoquotidiano : La ‘strana’ foto di Salvini con la squadra della Lega in Regione Lombardia: le mascherine di tanti sembrano aggiunt… - Yoda15271485 : @JolietJackBlues @GianniMagini Anche questa foto è strana. Guarda come cade la luce.... - milkovichsly : Una foto strana di Noel Fisher al giorno finché non ci annuncia un nuovo progetto. Questa non la volevo mettere pe… - Luna77598456 : @Tobia_00 Era carina mia nonna però sai se è uscita dalla tomba per farsi una foto una cosa un po’ strana -