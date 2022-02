La sfida da mille miliardi di dollari della Space Economy che l’Italia non può mancare (Di martedì 1 febbraio 2022) Non è fantascienza, è già cronaca. Si chiama Space Economy. I numeri dimostrano che credere in questa nuova frontiera, oggi, è un po’ come essere appassionati di volo all’inizio del Novecento. Secondo l’Ocse, sarà uno dei «più efficaci motori di crescita economica» di un futuro che è il nostro presente. Più prosaicamente, stima Morgan Stanley, il settore varrà più di mille miliardi di dollari entro il 2040. È la soglia, anche psicologica, del triliardo di dollari. Nel 2016, il settore pesava 350 miliardi. l’Italia può, e deve giocare, una parte nella nuova corsa allo spazio. «There is a lot of Space in Italy» è il titolo della campagna presentata allo SpaceCom Expo 2022 di Orlando, Florida, una ... Leggi su linkiesta (Di martedì 1 febbraio 2022) Non è fantascienza, è già cronaca. Si chiama. I numeri dimostrano che credere in questa nuova frontiera, oggi, è un po’ come essere appassionati di volo all’inizio del Novecento. Secondo l’Ocse, sarà uno dei «più efficaci motori di crescita economica» di un futuro che è il nostro presente. Più prosaicamente, stima Morgan Stanley, il settore varrà più didientro il 2040. È la soglia, anche psicologica, del triliardo di. Nel 2016, il settore pesava 350può, e deve giocare, una parte nella nuova corsa allo spazio. «There is a lot ofin Italy» è il titolocampagna presentata alloCom Expo 2022 di Orlando, Florida, una ...

