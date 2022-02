La scenografia del Festival Di Sanremo 2022, un omaggio al varietà ad opera di Gaetano e Maria Chiara Castelli (Di martedì 1 febbraio 2022) Gaetano Castelli e la figlia Maria Chiara sono i creatori della scenografia del Festival Di Sanremo 2022. Un’opera quella dell’artista capitolino che omaggia il mondo del varietà tra passato e futuro. I due scenografi hanno raccontato la genesi del lavoro su palco del Teatro Ariston: “Quando abbiamo incontrato Amadeus ad agosto, ci ha chiesto di mantenere la scala e la posizione dell’orchestra, con gli opportuni distanziamenti, ma di immaginare qualcosa di diverso, un disegno tra passato e futuro. Niente vintage, però: piuttosto, come proposto da Amadeus, un ‘restyling’ del classico. Così ci siamo ispirati alle scenografie più ‘tradizionali’ a partire dalla riscoperta del colore bianco, con materiali ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 1 febbraio 2022)e la figliasono i creatori delladelDi. Un’quella dell’artista capitolino che omaggia il mondo deltra passato e futuro. I due scenografi hanno raccontato la genesi del lavoro su palco del Teatro Ariston: “Quando abbiamo incontrato Amadeus ad agosto, ci ha chiesto di mantenere la scala e la posizione dell’orchestra, con gli opportuni distanziamenti, ma di immaginare qualcosa di diverso, un disegno tra passato e futuro. Niente vintage, però: piuttosto, come proposto da Amadeus, un ‘restyling’ del classico. Così ci siamo ispirati alle scenografie più ‘tradizionali’ a partire dalla riscoperta del colore bianco, con materiali ...

