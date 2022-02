La Russia vuole trattare sull’Ucraina: la risposta di Mosca agli Usa mentre si svuotano le ambasciate (Di martedì 1 febbraio 2022) Gli Stati Uniti hanno ordinato alle famiglie dei diplomatici in BieloRussia di lasciare il paese per la crisi ucraina. In un allerta viaggio inviato a tutti gli interessati il dipartimento di Stato americano ha segnalato «un insolito e preoccupante rafforzamento militare russo al confine della BieloRussia con l’Ucraina» alla base della richiesta rivolta ai famigliari dei diplomatici. Viene inoltre sconsigliato qualsiasi viaggio nel Paese, per il quale il livello di allerta resta di categoria 4. Nei giorni scorsi gli Stati Uniti avevano già chiesto alle famiglie dei diplomatici dell’ambasciata a Kiev di lasciare l’Ucraina. Intanto però il governo russo ha fornito una risposta scritta alle richieste avanzate dagli Stati Uniti per ridurre l’escalation della crisi in Ucraina. Lo ha scritto il quotidiano Washington ... Leggi su open.online (Di martedì 1 febbraio 2022) Gli Stati Uniti hanno ordinato alle famiglie dei diplomatici in Bielodi lasciare il paese per la crisi ucraina. In un allerta viaggio inviato a tutti gli interessati il dipartimento di Stato americano ha segnalato «un insolito e preoccupante rafforzamento militare russo al confine della Bielocon l’Ucraina» alla base della richiesta rivolta ai famigliari dei diplomatici. Viene inoltre sconsigliato qualsiasi viaggio nel Paese, per il quale il livello di allerta resta di categoria 4. Nei giorni scorsi gli Stati Uniti avevano già chiesto alle famiglie dei diplomatici dell’ambasciata a Kiev di lasciare l’Ucraina. Intanto però il governo russo ha fornito unascritta alle richieste avanzate dStati Uniti per ridurre l’escalation della crisi in Ucraina. Lo ha scritto il quotidiano Washington ...

