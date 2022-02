La rottura diplomatica con il Mali e le nuove priorità militari della Francia

Leggi su linkiesta

(Di martedì 1 febbraio 2022) Nella giornata di lunedì 31 gennaio, la giunta militare che controlla ildal colpo di stato del 2020 ha dato 72 ore di tempo all’ambasciatore francese per lasciare il Paese. La scelta segue i commenti molto duri del ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, che lo scorso venerdì aveva definito il nuovo governo «fuori controllo» e «illegittimo», e mostra la grande tensione nei rapporti tra Parigi e Bamako. Dal 2013, i francesi schierano una cospicua forza militare (5mila uomini fino alla fine del 2021, oggi diventati circa 2500) per aiutare i Paesi del Sahel a mantenere il controllo del proprio territorio, seriamente minacciato da bande armate e gruppi terroristici. Uno dei principali centri è proprio il, che però manifesta una crescente insofferenza per la presenza occidentale. Da tempo, Parigi ritiene questo impegno insostenibile, ...