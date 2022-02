(Di martedì 1 febbraio 2022) Fra, più che mercato di riparazione in casa Juve protagonisti e tifosi hanno vissuto una vera e propriadi. Un andirivieni intenso, come intensa ovviamente è ...

Advertising

sportli26181512 : La rivoluzione di gennaio fa esplodere i social, fra arrivi, partenze e nuove maglie...: La rivoluzione di gennaio… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: La rivoluzione di gennaio fa esplodere i social, fra arrivi, partenze e nuove maglie... #juventus - Gazzetta_it : La rivoluzione di gennaio fa esplodere i social, fra arrivi, partenze e nuove maglie... #juventus - CentotrentunoC : #Calciomercato #Cagliari ?? L'analisi sul mercato invernale dei rossoblù tra acquisti e cessioni ?? #SerieA - mastiqaatsi : @d_arco75 Poi cos'è sta cosa della rivoluzione in un mercato di gennaio in cui o strapaghi o vai di squallide occas… -

Ultime Notizie dalla rete : rivoluzione gennaio

La Gazzetta dello Sport

Fra partenze e arrivi, più che mercato di riparazione in casa Juve protagonisti e tifosi hanno vissuto una vera e propriadi. Un andirivieni intenso, come intensa ovviamente è stata la ricaduta sui social, fra post di grato commiato, messaggi di freddo saluto o entusiasmo manifesto per la nuova ...Si è chiuso così il calciomercato della Juventus in questodi fuoco, soprattutto nelle ... Agnelli e Arrivabene © LaPresseMa ladi Agnelli, Cherubini e Arrivabene è solo all'inizio. ...La Roma ha chiuso il mercato di gennaio con gli innesti Sergio Oliveira e Maitland-Niles ma a giugno prepara la rivoluzione, con Mourinho e Tiago Pinto ...«Visti i tanti calciatori sul mercato a gennaio si doveva fare di più ... quella dei tifosi soddisfatti o comunque certi che in estate sarà vera rivoluzione: «La situazione era ed è difficile. Il ...