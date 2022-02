La rissa nel centrodestra colpisce anche Toti: Salvini lo attacca e la Lega in Liguria lascia l’aula del Consiglio. Rixi: “Ci ha tradito” (Di martedì 1 febbraio 2022) Accuse, critiche, veleni: come in una royal rumble, sul ring del centrodestra lacerato dalla settimana quirinalizia si alternano gli scontri tra i leader di partito. E nel giorno del Consiglio federale in via Bellerio a Milano, la Lega lancia la resa dei conti con il governatore della Liguria, Giovanni Toti. L’elezione del presidente della Repubblica “non ha visto il centrodestra prevalere perché è mancato un pezzo del centrodestra”. È il primo “schiaffo” che assesta Matteo Salvini. Tradotto: la coalizione ha perso perché il leader di Cambiamo! non ha dato il suo appoggio a Maria Elisabetta Casellati. A 160 kilometri di distanza, l’altro affondo si consuma in Consiglio regionale a Genova: il gruppo della Lega abbandona ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) Accuse, critiche, veleni: come in una royal rumble, sul ring dellacerato dalla settimana quirinalizia si alternano gli scontri tra i leader di partito. E nel giorno delfederale in via Bellerio a Milano, lalancia la resa dei conti con il governatore della, Giovanni. L’elezione del presidente della Repubblica “non ha visto ilprevalere perché è mancato un pezzo del”. È il primo “schiaffo” che assesta Matteo. Tradotto: la coalizione ha perso perché il leader di Cambiamo! non ha dato il suo appoggio a Maria Elisabetta Casellati. A 160 kilometri di distanza, l’altro affondo si consuma inregionale a Genova: il gruppo dellaabbandona ...

