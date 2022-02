La resa di Dal Pino certifica che per il calcio italiano non c’è speranza (Di martedì 1 febbraio 2022) Della lettera di Dal Pino ai 20 apostoli della Lega bisognerebbe fare la versione in prosa. Tale è la fatica che grondano quelle poche e accorte frasi che il presidente dimissionario lascia in calce alla sua avventura da Presidente della scalcagnata Serie A. Il “me ne vado in California con la mia famiglia” misura il distacco in termini spaziali: il far west piuttosto che restare un minuto di più ad arginare i vari Lotito, De Laurentiis, Ferrero, Cairo. Ma soprattutto il “ci ho provato”: «Ho provato a proporre idee e innovazione in un contesto resistente al cambiamento» Le dimissioni sono il naturale proseguimento del concetto: ci ho provato, e non ci sono riuscito. Tradisce una resa, e anche il buongusto lasciato al non-detto: provateci voi ad aver a che fare con questi qui. Il “contesto resistente al cambiamento” racchiude in una formulazione ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 1 febbraio 2022) Della lettera di Dalai 20 apostoli della Lega bisognerebbe fare la versione in prosa. Tale è la fatica che grondano quelle poche e accorte frasi che il presidente dimissionario lascia in calce alla sua avventura da Presidente della scalcagnata Serie A. Il “me ne vado in California con la mia famiglia” misura il distacco in termini spaziali: il far west piuttosto che restare un minuto di più ad arginare i vari Lotito, De Laurentiis, Ferrero, Cairo. Ma soprattutto il “ci ho provato”: «Ho provato a proporre idee e innovazione in un contesto resistente al cambiamento» Le dimissioni sono il naturale proseguimento del concetto: ci ho provato, e non ci sono riuscito. Tradisce una, e anche il buongusto lasciato al non-detto: provateci voi ad aver a che fare con questi qui. Il “contesto resistente al cambiamento” racchiude in una formulazione ...

