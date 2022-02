La pressione sugli ospedali cresce in 12 Regioni: Friuli-Venezia Giulia oltre il 40% di posti letto occupati da pazienti Covid (Di martedì 1 febbraio 2022) Il tasso di occupazione dei reparti ordinari degli ospedali da parte di pazienti Covid resta stabile al 30%, ma nelle ultime 24 ore cresce in 12 Regioni. Secondo i dati diffusi da Agenas, il dato è in aumento in Abruzzo (32%), Calabria (37%), Emilia Romagna (30%), Friuli Venezia Giulia (41%), Liguria (40%), Marche (31%), Molise (21%), Provincia autonoma di Bolzano (con +3% arriva a 25%), Provincia autonoma di Trento (29%), Sicilia (39%), Toscana (27%), Umbria (32%). Il dato cala solo in Valle d’Aosta (al 39%). Resta invece stabile in Basilicata (27%), Campania(31%), Lazio (33%), Lombardia (29%), Piemonte (31%), Puglia (25%), Sardegna (23%), Veneto (25%). Stabile al 16% anche la percentuale di posti letto nelle terapie ... Leggi su open.online (Di martedì 1 febbraio 2022) Il tasso di occupazione dei reparti ordinari deglida parte diresta stabile al 30%, ma nelle ultime 24 orein 12. Secondo i dati diffusi da Agenas, il dato è in aumento in Abruzzo (32%), Calabria (37%), Emilia Romagna (30%),(41%), Liguria (40%), Marche (31%), Molise (21%), Provincia autonoma di Bolzano (con +3% arriva a 25%), Provincia autonoma di Trento (29%), Sicilia (39%), Toscana (27%), Umbria (32%). Il dato cala solo in Valle d’Aosta (al 39%). Resta invece stabile in Basilicata (27%), Campania(31%), Lazio (33%), Lombardia (29%), Piemonte (31%), Puglia (25%), Sardegna (23%), Veneto (25%). Stabile al 16% anche la percentuale dinelle terapie ...

Advertising

viviLaGatta : RT @Massi_Fantini84: 3) perché vaccinare I bambini? Sia per proteggere loro (ricoveri in aumento, long covid, diabete da covid, miocarditi… - vascopirri : RT @Massi_Fantini84: 3) perché vaccinare I bambini? Sia per proteggere loro (ricoveri in aumento, long covid, diabete da covid, miocarditi… - infoitinterno : Nessun ricovero nelle ultime ore nella Tuscia, stabile la pressione sugli ospedali - CardelliAc : RT @Massi_Fantini84: 3) perché vaccinare I bambini? Sia per proteggere loro (ricoveri in aumento, long covid, diabete da covid, miocarditi… - infoitinterno : In Sardegna stabile la “pressione” dei pazienti Covid sugli ospedali - L'Unione -