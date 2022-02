La ministra Elena Bonetti assicura che il governo regge

(Di martedì 1 febbraio 2022) La prova del primo consiglio dei ministri, dopo la guerra tra i partiti di maggioranza sul Colle, pare essere stata superata. Il premier Mario Draghi ha sottolineato la centralità della crescita del Pil a +6,5%, frutto dell’operato dele della campagna di vaccinazione, e poi ha elencato le scadenze del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dando compiti specifici ai ministri. Lo racconta alla Stampa ladella Famiglia e delle Pari opportunità, di Italia Viva. Il premier «era cordiale e sorridente come sempre. Ha cominciato con le parole di felicitazione per l’elezione di Mattarella, che tutti abbiamo condiviso con un applauso corale», racconta. «Nessuna battuta, solo l’attenzione al lavoro da fare per il Paese». E poi, racconta, «il presidente Draghi ci ha richiamato al lavoro di ...

Lo racconta alla Stampa ladella Famiglia e delle Pari opportunitàBonetti, di Italia Viva. Il premier "era cordiale e sorridente come sempre. Ha cominciato con le parole di ...Roma, 01 feb 07:55 - Ladelle Pari opportunità,Bonetti, in una intervista a "La Stampa" spiega che "il presidente Draghi ci ha richiamato al...A riguardo ne ha parlato la ministra delle Pari opportunità e della famiglia, Elena Bonetti, sottolineando come sia necessario fare il possibile “per mantenere il percorso didattico e l’organizzazione ...Volano gli stracci nel Movimento 5 stelle dopo l’elezione al Quirinale di Sergio Mattarella, e le scorie proprio non si depositano. Non solo – attraverso la rete degli iscritti –, i contiani ventilano ...