La manicure del mese: le Instagram #inspo di febbraio (Di martedì 1 febbraio 2022) Dalla cascata di cuori e cuoricini in vista di San Valentino alle classiche unghie bordeaux dalla doppia texture fino al ritorno dell'effetto marble Leggi su vanityfair (Di martedì 1 febbraio 2022) Dalla cascata di cuori e cuoricini in vista di San Valentino alle classiche unghie bordeaux dalla doppia texture fino al ritorno dell'effetto marble

Advertising

Micol_2893 : @FedericaInnoce9 Sisi anche loro hanno provato a giocare a biliardo, infatti Gianmaria dice che è stata l’unica a n… - ZiveriElena1 : NON SONO LE CLASSICHE LIME ???? Per te che ami la manicure.. hai visto la novità in casa Yves Rocher? ?? Le lime con… - AndreaGLassere : A Natale ho vinto un buono per la manicure, con scadenza a fine mese. Non posso regalarlo o permutarlo in un altro… - iflrhcouldtalk : @SOURSLT mi hai ricordato che devo farmi la manicure prima del 31 - clapri13 : RT @charlynasr11: @Gfvip6_2021 Nessuna delle due...Miriana sempre a parlare negativo giorno e notte e pettegola di continuo con il suo grup… -