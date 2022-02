La maison Valentino abbatte ogni tabù | eyeliner sfumato per le over 50

(Di martedì 1 febbraio 2022) L’non è riservato solo alle giovanissime: per laquesto make up è super chic anche50! Per la sua ultima campagna beauty, laha deciso di esaltare tutte le forme della bellezza, puntando su modelli e su testimonial “fuori” dai canoni standard della moda. I make up artist dellahanno L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Katia_conlak : MA ELISA TOFFOLI IN MAISON VALENTINO SUL GREEN CARPET CE LA VOGLIAMO GIOCARE - FioreAvvelenato : EROTICASHION | Valentino è l’unica maison inclusiva della primavera haute couture 2022 - amore51211140 : @Ales_980 Io spero Piccioli...maison Valentino - benny_blonde : @Ales_980 Maison Valentino, Etro, Dior, Gucci - lady_gamma : @Ales_980 Io dico Maison Valentino -

Ultime Notizie dalla rete : maison Valentino

CheDonna.it

Milano, 31 gennaio 2022 ? In occasione del weekend di San, a Bruxelles torna "Bright ... La facciata dellade la Radio a Place Flagey ospiterà "Frequences", video mapping dedicato alla ...CHE '(D)IVA' GIUSY FERRERI in PHILIP PLEIN AKA 7EVEN in STELLA MCCARTNEY ELISA in PIERPAOLO PICCIOLI per(eterea come solo lei sa essere con la voce e con la sua presenza) Ecco da ...L’eyeliner non è riservato solo alle giovanissime: per la Maison Valentino questo make up è super chic anche over 50! Per la sua ultima campagna beauty, la maison Valentino ha deciso di esaltare tutte ...Regalare un profumo a San Valentino significa scegliere un articolo originale ... Frutto della creatività di Alessandro Michele, direttore creativo della maison dal 2015, combina le piacevoli note di ...