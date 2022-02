"La maglia numero 7? Per me...". Clamoroso Dusan Vlahovic, schiaffoni a Cristiano Ronaldo: lo sfregio al portoghese (Di martedì 1 febbraio 2022) Dusan Vlahovic ha le idee chiare sulla scelta di andare alla Juventus: "E' stato facile perché sono nel club più importante del mondo e con l'ambizione di vincere come me. Mi farò trovare pronto da subito perché la Juventus non aspetta nessuno". Poi i ringraziamenti: "Dico grazie alla Fiorentina e ai tifosi viola". Commenta subito la scelta del numero di maglia, lo stesso di Cristiano Ronaldo ceduto in estate al Manchester United: "Il numero 7 per me non rappresenta niente, l'ho scelto perché è il più vicino al 9 che non era libero". "Tutte le maglie della Juve pesano. Io sono qui per aiutare la squadra e mettermi a disposizione per raggiungere gli obiettivi. Il numero della maglia non è importante, come scendiamo in campo sì ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022)ha le idee chiare sulla scelta di andare alla Juventus: "E' stato facile perché sono nel club più importante del mondo e con l'ambizione di vincere come me. Mi farò trovare pronto da subito perché la Juventus non aspetta nessuno". Poi i ringraziamenti: "Dico grazie alla Fiorentina e ai tifosi viola". Commenta subito la scelta deldi, lo stesso diceduto in estate al Manchester United: "Il7 per me non rappresenta niente, l'ho scelto perché è il più vicino al 9 che non era libero". "Tutte le maglie della Juve pesano. Io sono qui per aiutare la squadra e mettermi a disposizione per raggiungere gli obiettivi. Ildellanon è importante, come scendiamo in campo sì ...

Advertising

juventusfc : Che numero di maglia ha scelto @Deniszakaria8? Scopritelo sul nostro canale TikTok ?? - romeoagresti : #Vlahovic: “La maglia numero 7, sinceramente, non rappresenta per me niente. Ho scelto questo numero perché era quello più vicino alla 9”. - juventusfc : ??? Vlahovic: «Conosco il peso della maglia numero 7, ma tutte le maglie della Juve pesano. Io sono qui per aiutare… - gabriele_vo : RT @PBerizzi: Ieri ho raccontato su @repubblica il caso degli ultrà di @HellasVeronaFC che hanno esultato per il numero di maglia #88 scelt… - SchiroTheBabe : RT @PBerizzi: Ieri ho raccontato su @repubblica il caso degli ultrà di @HellasVeronaFC che hanno esultato per il numero di maglia #88 scelt… -