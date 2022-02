La Lega Serie A e la guerra di carte bollate e potere con la Figc | cosa c’è dietro l’addio del presidente Dal Pino e cosa c’entra Lotito

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 febbraio 2022) In piena emergenza, con gli stadi ancora mezzi chiusi, i bilanci per aria, le richieste di aiuti al governo, laA si ritrova senza. Il n.1 dellaCalcio, Paolo Dal, è dimissionario: che sia per ragioni personali (come da motivazione ufficiale) o per le tensioni latenti che vanno avanti da giorni e ora sono pronte ad esplodere, poco cambia. Il pallone italiano è di nuovo nel caos. Da Milano, giurano che si tratti di una scelta di vita: Dalsi trasferisce negli Stati Uniti, dove lavora e l’azienda di cui è amministratore deto (la telco Telit) gli ha chiesto un impegno in pianta stabile. Decisione presa a fine 2021 e ufficializzata adesso. Gli impegni in Usa sono veri, come testimonia del resto la storica crisi a inizio 2020, quando in piena emergenza ...