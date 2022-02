La frana di San Nicola e i disagi, a Monreale dopo 9 anni iniziano i lavori (Di martedì 1 febbraio 2022) Monreale – Sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza della via Esterna San Nicola, colpita negli anni scorsi da una frana che ha compromesso la sicurezza di alcune villette e danneggiato la strada. I lavori sono già partiti e dureranno qualche settimana. Da ben 9 anni i residenti di via Esterna San Nicola (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di martedì 1 febbraio 2022)– Sono iniziati iper la messa in sicurezza della via Esterna San, colpita negliscorsi da unache ha compromesso la sicurezza di alcune villette e danneggiato la strada. Isono già partiti e dureranno qualche settimana. Da ben 9i residenti di via Esterna Sanlive.it)

