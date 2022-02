La Fiorentina cancella Vlahovic | via il nome dalle maglie per 20 euro

(Di martedì 1 febbraio 2022) Laprova are sempre di più Dusan, l’attaccante non ha rinnovato il contratto con i viola e si è trasferito alla Juventus. E’ partita la contestazione contro il calciatore, nel mirino è finita anche la dirigenza viola per la gestione della vicenda. Laha lanciato una nuova iniziativa: allo store sarà possibile rimuovere ildidei tifosi e sostituirlo con quello di Cabral, al costo di 20. Si tratta di un modo perre il passato e pensare al presente e al futuro. Si è già registrata una buona risposta da parte dei tifosi. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

CalcioWeb : #Fiorentina, l'iniziativa del club viola: via il nome di #Vlahovic dalle maglie dei tifosi - Sport_Fair : La #Fiorentina cancella #Vlahovic: sarà possibile rimuovere il nome dalle maglie e sostituirlo con quello di… - infoitsport : Vlahovic, la Fiorentina lo cancella anche dalle maglie. Bastano 20 euro - gilnar76 : Vlahovic, la Fiorentina lo cancella anche dalle maglie. Bastano 20 euro #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - junews24com : Vlahovic, la Fiorentina lo cancella anche dalle maglie. Bastano 20 euro - -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina cancella

Con due gol di Lozano redivivo, il Napoli in una volta solala rovente delusione in coppa ...pure le scelte di Spalletti che ne cambia sei rispetto all'ultimo match con la, che ...... la finale che dà il pass per la rassegna mondiale DIRETTA/Genoa video streaming tv: in Serie A i precedenti sono 51 Playoff Mondiali, Fifale ammonizioni: Mancini ringrazia ...La Fiorentina non ha gradito il comportamento di Dusan Vlahovic ... al costo di 20 euro. Si tratta di un modo per cancellare il passato e pensare al presente e al futuro. Si è già registrata una buona ...Vlahovic resterà una ferita aperta per i sostenitori della Fiorentina, che solamente il tempo potrà richiudere. E come accade spesso nelle storie d’amore che finiscono, il primo passo è cancellare ...