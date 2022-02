L elettorale | Vaccari Pd | ' da cambiare ma senza dimenticare vocazione maggioritaria'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 1 febbraio 2022) Roma, 1 feb. (Adnkronos) - "La leggeattuale va profondamente cambiata, su questo non ci sono dubbi ma prima di definire il modello da adottare, bisogna sapere dove vogliamo andare, con chi e da dove veniamo. Non ci dobbiamolavera ed il lavoro fatto in questi ultimi due anni per costruire un campo largo, che non ha guardato solo al Movimento 5 stelle, ma a tanti altri soggetti di sinistra, progressisti, civici e che ci ha consentito di prevalere nelle ultime tornate elettorali amministrative e regionali". Lo ha detto a Radio Immagina Stefano, responsabile Organizzazione del Pd.