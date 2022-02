**L.elettorale: Di Maio (Iv), 'Pd per il proporzionale? Hanno aperto occhi su M5S'** (Di martedì 1 febbraio 2022) Roma, 1 feb (Adnkronos) - Una 'virata' sul proporzionale da parte del Pd "sarebbe un cambio di opinione considerevole, un fatto politico nuovo". Lo dice all'Adnkronos Marco Di Maio, vice presidente dei deputati di Italia viva, a proposito delle ultime dichiarazioni di esponenti del Pd sulla legge elettorale. "Il sistema proporzionale non prevede le coalizioni, probabilmente la vicenda del Quirinale ha dimostrato l'inaffidabilità del M5s, quanto meno della parte del M5s che fa riferimento a Conte, che in più di una circostanza ha provato a fare accordi con Salvini per ridare vita alla maggioranza gialloverde. Questa vicenda avrà fatto aprire gli occhi a qualche dirigente del Pd sull'affidabilità del M5s", aggiunge Di Maio. Per Iv, "in questo momento mettere come prioritario il tema ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) Roma, 1 feb (Adnkronos) - Una 'virata' sulda parte del Pd "sarebbe un cambio di opinione considerevole, un fatto politico nuovo". Lo dice all'Adnkronos Marco Di, vice presidente dei deputati di Italia viva, a proposito delle ultime dichiarazioni di esponenti del Pd sulla legge. "Il sistemanon prevede le coalizioni, probabilmente la vicenda del Quirinale ha dimostrato l'inaffidabilità del M5s, quanto meno della parte del M5s che fa riferimento a Conte, che in più di una circostanza ha provato a fare accordi con Salvini per ridare vita alla maggioranza gialloverde. Questa vicenda avrà fatto aprire glia qualche dirigente del Pd sull'affidabilità del M5s", aggiunge Di. Per Iv, "in questo momento mettere come prioritario il tema ...

