L. elettorale, Brescia (M5s): Rosatellum ha fallito, spero si cambi (Di martedì 1 febbraio 2022) Il Rosatellum ha fallito. Ora è il momento di rimettere mano alla legge elettorale. Ne è convinto il presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera, ed esponente M5s, Giuseppe Brescia,... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 1 febbraio 2022) Ilha. Ora è il momento di rimettere mano alla legge. Ne è convinto il presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera, ed esponente M5s, Giuseppe,...

BordinClaudio : @g_brescia @Mov5Stelle @Corriere Adesso ci pensate? Siete proprio ritardati. Dovevate fare la legge elettorale nel… - Carla37611766 : @g_brescia @Mov5Stelle @Corriere Prima di parlare di legge elettorale Vi aspettiamo al varco - g_brescia : Da sempre, per il @Mov5Stelle, l'unico sistema elettorale che può garantire rappresentanza e stabilità è quello pro… - ANGELACHIDDEMI : RT @articoloUnoMDP: Federico Fornaro: se si vuole cambiare la legge elettorale bisogna iniziare subito. Ripartire da proposta Brescia in co… - Fornaro62 : RT @articoloUnoMDP: Federico Fornaro: se si vuole cambiare la legge elettorale bisogna iniziare subito. Ripartire da proposta Brescia in co… -