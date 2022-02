Juventus | rivedi la conferenza stampa di Vlahovic VIDEO

Leggi su sportface

"Sono a disposizione del mister, faccio tutto quel che chiede il mister, sia in fase difensiva che in fase d'attacco. Sarò disposto a fare tutto, anche a difendere, non ho problemi e decide il mister come si gioca". Queste le parole di Dusan, attaccante della, nella primadi presentazione. "Sono molto emozionato e orgoglioso di essere alla. La Juve è una società gloriosa e io sono pronto a dare tutto me stesso per la squadra", ha aggiunto.