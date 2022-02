Juventus | ritorno di fiamma per Zaniolo | lo ha chiesto Allegri

(Di martedì 1 febbraio 2022) Calciomercato: in vista della prossima stagione,avrebbe espressamenteVisto il possibile addio di Paulo Dybala, in casa Juve ci si incomincia a guardare intorno per eventualmente trovare il sostituto dell’argentino in occasione del prossimo mercato estivo. Come riporta la Gazzetta dello Sport, la prima richiesta di Massimilianosarebbe quella di portare a Torino Nicolò. Ennesimoditra i bianconeri e il fantasista che, però, la Roma considera incedibile. Cherubini, in ogni caso, proverà a fare un tentativo (o forse più di uno) per riformare in bianconero la coppia della Nazionale con Chiesa. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU...

- capuanogio : #Vlahovic azzardo da 150 milioni per la #Juventus che scommette sulla possibilità di raggiungere la prossima…

... che hanno tagliato precocemente fuori la squadra dalla corsa allo scudetto per il secondo anno consecutivo nonostante ilin panchina di Allegri. Mercato, sfuma in extremis l'affare ...... Manchester, Parigi, Madrid e Barcellona ne succedono tante), ma anche lapuò appoggiarsi ... Lo sostituirà con Cabral dal Basilea e il Piatek di. L'ala Ikoné non è male. LAZIO 4,5 Detto ...Nel posticipo della quinta giornata di ritorno nel girone C bel successo per 3-1 della Juve Stabia al “Menti” contro il Foggia. Le “vespe” vanno in vantaggio grazie all’autogol di Di Pasquale al 29' e ...Trattativa definita tra Juventus e Spurs, 25 milioni comprensivi di bonus per il nuovo centrocampista di Antonio Conte, che saluterà Tanguy Ndombelé che è sbarcato in serata ieri sera in Francia: ...