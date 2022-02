Juventus, rinnovo Dybala ormai un caso: la situazione (Di martedì 1 febbraio 2022) Non si sblocca la trattativa tra la Juventus e Dybala per il rinnovo di contratto: la situazione Come riportato da La Gazzetta dello Sport, è ormai un caso il rinnovo di Paulo Dybala. La firma dell’argentino sul prolungamento non è ancora arrivata e, giorno dopo giorno, aumentano le possibilità di una sua partenza a parametro zero in estate. La Juve, dal canto suo, non sarebbe più intenzionata a mettere sul piatto gli 8 milioni più bonus di cui si parlava fino ad un paio di mesi fa. Si gioca al ribasso e non è da escludere uno scenario che preveda, appunto, una rottura definitiva tra le due parti. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 febbraio 2022) Non si sblocca la trattativa tra laper ildi contratto: laCome riportato da La Gazzetta dello Sport, èunildi Paulo. La firma dell’argentino sul prolungamento non è ancora arrivata e, giorno dopo giorno, aumentano le possibilità di una sua partenza a parametro zero in estate. La Juve, dal canto suo, non sarebbe più intenzionata a mettere sul piatto gli 8 milioni più bonus di cui si parlava fino ad un paio di mesi fa. Si gioca al ribasso e non è da escludere uno scenario che preveda, appunto, una rottura definitiva tra le due parti. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

xoMsEvansxo : RT @AndreaBargione: Mercato da 10 per la #Juventus, ma da oggi la priorità deve essere solo una: il rinnovo di Paulo #Dybala ??? - pitoupi_ : RT @AndreaBargione: Mercato da 10 per la #Juventus, ma da oggi la priorità deve essere solo una: il rinnovo di Paulo #Dybala ??? - MikiG78 : RT @AndreaBargione: Mercato da 10 per la #Juventus, ma da oggi la priorità deve essere solo una: il rinnovo di Paulo #Dybala ??? - gilnar76 : Rinnovo Dybala, la Joya ormai è un caso: la posizione della Juve #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - Eurosport_IT : Juventus, ora il rinnovo di Dybala ?? Fiorentina al lavoro per Alvarez ?? Polemiche inglesi con Aubameyang ??… -