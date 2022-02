Juventus, Raspadori e Zaniolo nel mirino per il dopo-Dybala (Di martedì 1 febbraio 2022) La Juventus ha chiuso un mercato invernale faraonico ma già pensa all’estate. E come riporta la Gazzetta dello Sport, ci sono Giacomo Raspadori e Nicolò Zaniolo in cima alla lista dei desideri del club bianconero. Per il romanista i primi contatti con i suoi agenti sono stati allacciati nel dicembre scorso ma resta da capire, con un contratto fino al 2024, se il club giallorosso sarà disposta a trattare. Occhi anche su Raspadori: per acquistarlo servono almeno 35 milioni di euro, ma non ci sono grosse pretese in termini di ingaggio. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 1 febbraio 2022) Laha chiuso un mercato invernale faraonico ma già pensa all’estate. E come riporta la Gazzetta dello Sport, ci sono Giacomoe Nicolòin cima alla lista dei desideri del club bianconero. Per il romanista i primi contatti con i suoi agenti sono stati allacciati nel dicembre scorso ma resta da capire, con un contratto fino al 2024, se il club giallorosso sarà disposta a trattare. Occhi anche su: per acquistarlo servono almeno 35 milioni di euro, ma non ci sono grosse pretese in termini di ingaggio. SportFace.

