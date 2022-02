Juventus, le tre parole chiave della conferenza di Vlahovic | VIDEO (Di martedì 1 febbraio 2022) Le news sulla Serie A: la Gazzetta dello Sport ha commentato così la conferenza stampa di Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus Leggi su pianetamilan (Di martedì 1 febbraio 2022) Le news sulla Serie A: la Gazzetta dello Sport ha commentato così lastampa di Dusan, attaccante

Advertising

EnricoTurcato : Poi parlerà il campo (come sempre ovviamente), ma la sessione di mercato invernale 2022 della #Juventus sulla carta… - GiovaAlbanese : ?? Dna, mentalità, semplicità ? La presentazione di #Vlahovic in tre parole su @Gazzetta_it con @FabDellaValle ??… - GiovaAlbanese : Le prime tre parole di #Vlahovic ai tifosi della #Juventus: 'Fino alla fine'. - gilnar76 : Allenamento Juve: lavoro personalizzato per tre bianconeri. Il report #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - MikeleFornicola : RT @GiovaAlbanese: ?? Dna, mentalità, semplicità ? La presentazione di #Vlahovic in tre parole su @Gazzetta_it con @FabDellaValle ?? #Juvent… -