Juventus, il futuro di Chiellini dipende … dai Mondiali | VIDEO (Di martedì 1 febbraio 2022) Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, è in scadenza di contratto con la 'Vecchia Signora'. Potrebbe rinnovare fino al 30 giugno 2023 se l'Italia si qualificasse per i Mondiali in Qatar. Il punto di Luca Bianchin per 'La Gazzetta dello Sport' Leggi su pianetamilan (Di martedì 1 febbraio 2022) Giorgio, difensore della, è in scadenza di contratto con la 'Vecchia Signora'. Potrebbe rinnovare fino al 30 giugno 2023 se l'Italia si qualificasse per iin Qatar. Il punto di Luca Bianchin per 'La Gazzetta dello Sport'

Advertising

MarcelloChirico : #Ramsey ??@Wolves ? #Mendes sa che deve farsi perdonare qualcosa dalla #Juventus se vuole ancora farci affare in futuro... - Gazzetta_it : Era muratore, ha scalato sei categorie in sei anni: Gatti, difensore del futuro Juve - giaco_iaco : ???? L'#Arsenal #AFC non è andato oltre la richiesta di prestito per 6 mesi, #Arthur - salvo colpi di scena dell'ul… - pccpla : RT @capuanogio: Ora la #Juventus apre la partita dei rinnovi. #Dybala continua a preferire i bianconeri, ma il clima è diverso e si muove p… - PianetaMilan : .@juventusfc, il futuro di @chiellini dipende ... dai #Mondiali | #VIDEO - #Calciomercato #JuventusFC #Juventus… -