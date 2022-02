Juve, nuovo stop per l’attaccante: presenza a rischio contro il Verona! (Di martedì 1 febbraio 2022) stop al calciomercato, riparte il campionato: continua la marcia di avvicinamento dei club di Serie A alla prossima giornata, che si aprirà il sabato 5 febbraio con la sfida tra Roma e Genoa delle 15:00. Dopo aver messo a segno entusiasmanti colpi in questa sessione invernale di mercato, la Juventus è già proiettata sul match di domenica sera contro il Verona, il primo con Dusan Vlahovic in rosa. AFFATICAMENTO MUSCOLARE PER BERNARDESCHI Nella giornata di oggi, quella della presentazione del nuovo numero 7, si è tenuta una nuova seduta d’allenamento per i bianconeri, a cui ha preso parte anche il neo acquisto Denis Zakaria. Allegri, Serie A, JuventusCome riportato attraverso una nota ufficiale, però, dal reparto infermeria della squadra arrivano brutte notizie per Massimiliano Allegri, che ... Leggi su rompipallone (Di martedì 1 febbraio 2022)al calciomercato, riparte il campionato: continua la marcia di avvicinamento dei club di Serie A alla prossima giornata, che si aprirà il sabato 5 febbraio con la sfida tra Roma e Genoa delle 15:00. Dopo aver messo a segno entusiasmanti colpi in questa sessione invernale di mercato, lantus è già proiettata sul match di domenica serail Verona, il primo con Dusan Vlahovic in rosa. AFFATICAMENTO MUSCOLARE PER BERNARDESCHI Nella giornata di oggi, quella della presentazione delnumero 7, si è tenuta una nuova seduta d’allenamento per i bianconeri, a cui ha preso parte anche il neo acquisto Denis Zakaria. Allegri, Serie A,ntusCome riportato attraverso una nota ufficiale, però, dal reparto infermeria della squadra arrivano brutte notizie per Massimiliano Allegri, che ...

Advertising

juventusfc : Benvenuto, Zak ???? Nuovo giocatore, nuova maglia da avere assolutamente ?? QUI ?? - Gazzetta_it : Era muratore, ha scalato sei categorie in sei anni: Gatti, difensore del futuro Juve - GoalItalia : La Juve aspetta il suo nuovo re ?? Dusan #Vlahovic compie 22 anni ?? - BonasNoas : RT @eltaddo: E ora mi serve un televisore nuovo…2 minuti a Torino e parli già da gobbo. Se avessi voluto vincere, saresti andato in una squ… - MikeleFornicola : RT @SkySport: Juve, primo allenamento per Zakaria e con il nuovo compagno Vlahovic #SkySport #SerieA #SkySerieA #Juventus #Juve #Zakaria #V… -