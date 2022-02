Iva Zanicchi alle prove del Festival con il sale nelle mutande (Di martedì 1 febbraio 2022) Iva Zanicchi in collegamento a Detto Fatto Iva Zanicchi scatenata. L’Aquila di Ligonchio, che partecipa al Festival di Sanremo 2022 con Voglio Amarti, ha sposato appieno il testo un po’ hot del suo brano e, dopo aver promesso che in caso di vittoria si presenterà a Domenica In in costume da bagno, oggi in diretta a Detto Fatto ha chiesto ad una ginecologa se “una donna avanti negli anni può ancora provare piacere nell’atto sessuale“. Ma facciamo un passo indietro. Ad organizzare l’incontro a distanza con la dottoressa Rossella Nappi è stata Bianca Guaccero, che voleva tornare sulle dichiarazioni rilasciate dalla Zanicchi in questi giorni circa la sua sessualità ancora attiva a ottantadue anni. Iva non si è minimamente imbarazzata – mentre pare che il marito lo sia molto per tutta la vicenda – e ha posto la domanda ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 1 febbraio 2022) Ivain collegamento a Detto Fatto Ivascatenata. L’Aquila di Ligonchio, che partecipa aldi Sanremo 2022 con Voglio Amarti, ha sposato appieno il testo un po’ hot del suo brano e, dopo aver promesso che in caso di vittoria si presenterà a Domenica In in costume da bagno, oggi in diretta a Detto Fatto ha chiesto ad una ginecologa se “una donna avanti negli anni può ancora provare piacere nell’atto sessuale“. Ma facciamo un passo indietro. Ad organizzare l’incontro a distanza con la dottoressa Rossella Nappi è stata Bianca Guaccero, che voleva tornare sulle dichiarazioni rilasciate dallain questi giorni circa la sua sessualità ancora attiva a ottantadue anni. Iva non si è minimamente imbarazzata – mentre pare che il marito lo sia molto per tutta la vicenda – e ha posto la domanda ...

