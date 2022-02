Italia sesta in classifica Paesi con stile di vita green (Di martedì 1 febbraio 2022) Roma, 1 feb. - (Adnkronos) - Italia sesta nella classifica dei Paesi con uno stile di vita sostenibile: bene i comportamenti relativi all'alimentazione, all'acquisto di prodotti e servizi e alla raccolta differenziata, sotto la media i risultati nella mobilità (solo il 38% predilige bici o mezzi pubblici). I prodotti 'green' sono percepiti come troppo costosi e l'informazione è scarsa: serve una maggiore chiarezza per permettere ai consumatori di orientarsi verso scelte consapevoli. Questi, in sintesi, i risultati di un'indagine realizzata da Altroconsumo insieme alle organizzazioni di consumatori di altri 13 Paesi. L'indagine fotografa il livello di sostenibilità dei comportamenti dei cittadini andando ad analizzare 5 ambiti: alimentazione, viaggi e ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) Roma, 1 feb. - (Adnkronos) -nelladeicon unodisostenibile: bene i comportamenti relativi all'alimentazione, all'acquisto di prodotti e servizi e alla raccolta differenziata, sotto la media i risultati nella mobilità (solo il 38% predilige bici o mezzi pubblici). I prodotti '' sono percepiti come troppo costosi e l'informazione è scarsa: serve una maggiore chiarezza per permettere ai consumatori di orientarsi verso scelte consapevoli. Questi, in sintesi, i risultati di un'indagine realizzata da Altroconsumo insieme alle organizzazioni di consumatori di altri 13. L'indagine fotografa il livello di sostenibilità dei comportamenti dei cittadini andando ad analizzare 5 ambiti: alimentazione, viaggi e ...

