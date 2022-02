Italia | cresce il mercato delle auto ad alimentazione alternativa

Leggi su strumentipolitici

(Di martedì 1 febbraio 2022) Calano anche nel mese di gennaio le vendite dicon motori tradizionali, mentre crescono quelle di vetture con alimentazioni alternative. Ad annunciarlo Anfia che registra come le immatricolazioni divetture a benzina a gennaio siano calate del 29,1%, quelle diesel siano scese del 44,2% con una quota didel 18,5%, mentre quelle ibride continuano a salire. Le immatricolazioniadrappresentano il 54,1% deldi gennaio, in crescita del 16,8% rispetto a un anno fa. Levetture elettriche rappresentano il 43,5% di queste. Le ibride non ricaricabili aumentano del 14,6% nel mese e raggiungono il 34,9% di quota, risultando il tipo dicon la maggior ...