Istat | 286mila occupati in meno dell’era pre-Covid | e tanto precariato

(Di martedì 1 febbraio 2022) Roma, 1 feb – L’aggiorna i suoi dati storici e quelli attuali rispetto all’era del pre, come riporta Il Fatto Quotidiano., nel pre –in più Nel febbraio 2020 c’erano oltre 23 milioni di, contro gli attuali 22,7 milioni attuali. Questi i numeri che l’fornisce rispetto alla situazione del pre, ovvero prima che la pandemia e la sua gestione facessero crollare l’economia italiana (ed europea). Ma nel frattempo ad allarmare è anche l’aumento notevole del: nel dicembre 2021 i contratti a termine sono diventati oltre 3 milioni, un picco che era stato superato solo nel maggio 2018. “Sostanziale stabilità” o stallo? Si parla di “sostanziale stabilità”, il ...

'Sostanziale stabilità '. Dietro la sintesi con cui l'riassume nuovi dati sull' occupazione aggiornati a dicembre 2021 ci sono però una conferma - l'...invece che mancano all'appello ben...Così l' Ufficio economico Confesercenti in una nota commenta i datisull'occupazione in ... la perdita di posti di lavoro dei lavoratori indipendenti: dopo il crollo diunità nel 2020 ( - ...Migliora la fascia under 50, male gli autonomi. Nei dati dell’Istat emerge un miglioramento dell’occupazione nella fascia 35-49 anni, quella centrale del lavoro (+8mila occupati sul mese). (Il Sole 24 ...“Sostanziale stabilità“. Dietro la sintesi con cui l’Istat riassume nuovi dati sull’occupazione aggiornati a dicembre 2021 ci sono però una conferma – l’ulteriore slittamento del mercato del lavoro ve ...