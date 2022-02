Isabella Ricci critica Maria De Filippi | c’entra Gianni Sperti | ecco i motivi

(Di martedì 1 febbraio 2022) Nel corso di una recente intervista rilasciata sul portale PiùDonna,è tornata a parlare della sua esperienza a Uomini e Donne e non ha potuto fare a meno di lasciarsi scappare unapiuttosto piccata nei confronti diDe. Nello specifico, la donna ha ammesso di non apprezzare molto le libertà che la conduttrice lascia ai suoi opinionisti, speciein questo caso specifico. Perchéè delusa daDeha rilasciato un’intervista in cui si è mostrata particolarmente delusa daDe. La sua esperienza nel programma Uomini e Donne si è conclusa lo scorso dicembre, ...

anto_matrella : Nadia, ovvero la nuova Isabella Ricci #uominiedonne - itsedoardoo : Mi mancano i Gucci di Isabella Ricci alle sfilate di #UominieDonne -

Isabella Ricci è stata senza ombra di dubbio una delle protagoniste di queste ultime edizioni di Uomini e Donne. Difatti quest'ultima, per via del suo fascino e della sua intelligenza, è diventata ben presto una delle dame più amate dal pubblico. Tuttavia, Isabella non ha affrontato un percorso a Uomini e Donne piacevole. L'esperienza nel programma di Maria De Filippi è iniziata nella passata edizione, durante la quale ha conquistato il pubblico. L'ex dama del Trono Over si sfoga ancora parlando dei 'patimenti' vissuti nello studio di Canale 5 e si percepisce la sua delusione per il mancato sostegno di Maria; confessa inoltre di aver ricevuto...