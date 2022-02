Iran, insegnanti protestano per salario e pensioni (Di martedì 1 febbraio 2022) Migliaia di insegnanti hanno scioperato per un giorno in Iran protestando contro le riforme, giudicate troppo lente, per adeguare salari e pensioni al contesto di un alto livello di inflazione che ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 1 febbraio 2022) Migliaia dihanno scioperato per un giorno inprotestando contro le riforme, giudicate troppo lente, per adeguare salari eal contesto di un alto livello di inflazione che ...

