Inter | Stankovic | “Inzaghi oltre le aspettative”

"Inzaghi? E' andato oltre ogni aspettativa, ma non sono stupito perché sa subentrare in momenti difficili. Come la prima volta alla Lazio dalla Primavera e come dopo il mancato arrivo di Bielsa: quando è dura, ci crede e trasmette fiducia. Ha pure aggiunto libertà e fantasia con Calha e Dzeko. Ora, però, la differenza la fa Bastoni: che ruolo fa, a proposito? E' ovunque, con una intelligenza vista raramente". Queste le dichiarazioni di Dejan Stankovic, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, in vista del derby tra Inter e Milan e sul lavoro di Simone Inzaghi.

