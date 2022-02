Inter al lavoro per il derby: lavoro differenziato per due giocatori (Di martedì 1 febbraio 2022) Archiviato il capitolo calciomercato, è tempo di buttarsi di nuovo a capofitto nel campionato, che per Inter e Milan ripartirà alla grande. Sabato pomeriggio alle 18:00, infatti, andrà in scena l’attesissimo derby della Madonnina, che mai come negli ultimi anni potrebbe regalare grandissime emozioni. Quella del prossimo 5 febbraio sarà a tutti gli effetti una sfida al vertice, che vedrà protagoniste la capolista e la seconda in classifica, attualmente a pari punti con il Napoli di Spalletti. Inter, Coppa Italia, San SiroLE ULTIME DEL CAMPO Come riportato dalla redazione di Sky Sport, in vista della prossima giornata di Serie A, Simone Inzaghi può contare su un gruppo squadra che si presenta quasi al completo. Quasi, sì, perché nella seduta d’allenamento di oggi Joaquin Correa e il neo acquisto Robin Gosens hanno svolto ... Leggi su rompipallone (Di martedì 1 febbraio 2022) Archiviato il capitolo calciomercato, è tempo di buttarsi di nuovo a capofitto nel campionato, che pere Milan ripartirà alla grande. Sabato pomeriggio alle 18:00, infatti, andrà in scena l’attesissimodella Madonnina, che mai come negli ultimi anni potrebbe regalare grandissime emozioni. Quella del prossimo 5 febbraio sarà a tutti gli effetti una sfida al vertice, che vedrà protagoniste la capolista e la seconda in classifica, attualmente a pari punti con il Napoli di Spalletti., Coppa Italia, San SiroLE ULTIME DEL CAMPO Come riportato dalla redazione di Sky Sport, in vista della prossima giornata di Serie A, Simone Inzaghi può contare su un gruppo squadra che si presenta quasi al completo. Quasi, sì, perché nella seduta d’allenamento di oggi Joaquin Correa e il neo acquisto Robin Gosens hanno svolto ...

