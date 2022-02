Infortunio Bernardeschi: le condizioni del centrocampista della Juve (Di martedì 1 febbraio 2022) Non arrivano buone notizie dall’allenamento di casa Juventus: Federico Bernardeschi è stato vittima di un problema muscolare Si ferma Federico Bernardeschi a causa di un Infortunio muscolare, bloccato da un affaticamento a cinque giorni dalla sfida al Verona. Ecco la nota della Juve. LA NOTA – «Bernardeschi, a causa di un affaticamento muscolare, ha svolto un programma di lavoro differenziato che proseguirà fino al termine della settimana in corso». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 febbraio 2022) Non arrivano buone notizie dall’allenamento di casantus: Federicoè stato vittima di un problema muscolare Si ferma Federicoa causa di unmuscolare, bloccato da un affaticamento a cinque giorni dalla sfida al Verona. Ecco la nota. LA NOTA – «, a causa di un affaticamento muscolare, ha svolto un programma di lavoro differenziato che proseguirà fino al terminesettimana in corso». L'articolo proviene da Calcio News 24.

