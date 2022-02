Indagare le radici rimosse della pandemia dentro la guerra del Capitale all’ambiente

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Teorici e movimenti, a volte con sbagli e ricalibrature, stanno definendo il rapporto trae capitalismo. Capitalismo in quarantena,e crisi globale di Anselm Jappe, Sandrine Aumercier, Clément Homs, Gabriel Zacarias (ombrecorte, pp. 182, euro 13) fa parte di questo lavorio in divenire. Il libro del collettivo redazionalerivista Jaggernaut mette in relazione gli accadimenti sociali, economici e politici con una riflessione sul rapporto tra capitalismo e condizione pandemica. LA TESI DI FONDO è che siamo di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Indagare radici

left

... ma tiene i piedi ben saldi per terra e rappresenta le nostre', ha sottolineato Daniele D'... 'La mostra offre l'opportunità disulla tradizione culturale dell'Abruzzo' e più in generale, ...Un lavoro cucito sui personaggi, musiche che affondano le loronell'interiorità più o meno ...con lui il lavoro dietro la costruzione della colonna sonora di 'Les Olympiades' esu come ...Tre recenti volumi incrociano ecologia e marxismo nell’analizzare la situazione: «Capitalismo in quarantena, Pandemia e crisi globale» di Anselm Jappe, Sandrine Aumercier, Clément Homs, Gabriel Zacari ...Non mi resta che indagare sulla loro storia personale, cercare le radici di quella costruzione artistica a tutto tondo che "mi racconta" in modo così straordinario. Chi sono Dario e Veronica? Da quali ...