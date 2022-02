Incidenti lavoro, 56enne muore travolto da mezzo agricolo (Di martedì 1 febbraio 2022) Un agricoltore di 56 anni è morto stamani a Castiglione delle Stiviere (Mantova), travolto dal mezzo agricolo che stava conducendo. L'uomo è morto prima dell'arrivo dei soccorsi del 118. Sul posto ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 1 febbraio 2022) Un agricoltore di 56 anni è morto stamani a Castiglione delle Stiviere (Mantova),dalche stava conducendo. L'uomo è morto prima dell'arrivo dei soccorsi del 118. Sul posto ...

