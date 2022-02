Incidente Michele Bravi | cosa è successo? Ritorno a Sanremo 2022 dopo il periodo buio

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 1 febbraio 2022)torna al Festival diillegato all’stradale che lo vide coinvolto. Era il 2018 quando per il giovane cantante tutto cambiò. Una parentesi molto dolorosa, per, in seguito alla quale è cambiata l’intera visione della vita.ed ilEra... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.