Incendi in Liguria, canadair su Genova. "Vento e clima secco, un mix esplosivo" (Di martedì 1 febbraio 2022) Incendi in Liguria, va a fuoco il Monte Moro, alle spalle di Genova. Roghi anche a Bonassola, nella provincia di La Spezia. Due i fronti aperti, spiega al telefono il dirigente della protezione ...

emergenzavvf : #Incendi boschivi in #Liguria: squadre dei #vigilidelfuoco al lavoro dalla notte per tre #incendi che stanno intere… - ninnitarantino : RT @ansa_liguria: Incendi: boschi in fiamme su alture Genova e Cinque Terre - AnsaLiguria : Incendi: boschi in fiamme su alture Genova e Cinque Terre. I roghi alimentati dal forte vento. Fumo sulla A12 #ANSA - BabboleoNews : Due #incendi di interfaccia si sono sviluppati nella notte a Bonassola e sul monte Moro, sulle alture di Genova. A… - LiguriaNotizie : Incendi a Bonassola e Monterosso, VVF in azione da questa notte -