In Italia l'ignavia blocca anche il progetto di legge per abolire il frustino nell'ippica (Di martedì 1 febbraio 2022) Libero prende lo spunto da quanto accaduto sabato scorso in Svezia dove, seconda nazione in Europa dopo la Norvegia, è stato abolito l'uso del frustino nel trotto, per rammentare, a quanti non lo ricordassero, che anche in Italia era stato portato avanti un disegno di legge in tal senso. Gia? qualche anno fa, scrive il quotidiano, su iniziativa degli onorevoli Edoardo Fanucci e Paolo Cova – in quota Pd – venne depositato e approvato con consenso trasversale il ddl "Primavera", che ne prevedeva la graduale abolizione e prendeva il nome da una cavalla, Primavera As, che gareggiando senza frusta aveva conquistato incredibili successi. «Anzi, Pry e? la mia migliore amica. Non ho mai usato la frusta ne? mai la usero? per principi miei e perche? quando corro mi piace farlo insieme al cavallo senza imporglielo, ma ...

