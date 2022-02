In Italia come canta Jovanotti ‘esistono solo le eccezioni’. Ma una regola resiste (Di martedì 1 febbraio 2022) di Carmelo Sant’Angelo Improvvisamente il Parlamento è tornato sovrano. Dopo un anno di umiliazioni inferte dall’Esecutivo, le Camere tornano ad esprimere la volontà popolare. Quelle stesse Camere che, nel silenzio delle Istituzioni preposte alla loro tutela, hanno esercitato, Draghi rege, un ruolo notarile, spesso funzionando in modalità unicamerale. La medesima voce del Parlamento: soffocata da 35 voti di fiducia; umiliata dai tempi contingentati; offesa da pacchetti di norme da votare a scatola chiusa, senza avere il potere non dico di emendare, ma almeno di leggere; ignorata anche per porgere, con un voto di sfiducia, l’estremo saluto al governo Conte 2, adesso è tornata ad essere la voce della Nazione. E quando il popolo parla nessun servitore dello Stato può far finta di non sentire. Non importa se la volontà popolare non sia perfettamente aderente al dettato costituzionale. Se ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) di Carmelo Sant’Angelo Improvvisamente il Parlamento è tornato sovrano. Dopo un anno di umiliazioni inferte dall’Esecutivo, le Camere tornano ad esprimere la volontà popolare. Quelle stesse Camere che, nel silenzio delle Istituzioni preposte alla loro tutela, hanno esercitato, Draghi rege, un ruolo notarile, spesso funzionando in modalità unicamerale. La medesima voce del Parlamento: soffocata da 35 voti di fiducia; umiliata dai tempi contingentati; offesa da pacchetti di norme da votare a scatola chiusa, senza avere il potere non dico di emendare, ma almeno di leggere; ignorata anche per porgere, con un voto di sfiducia, l’estremo saluto al governo Conte 2, adesso è tornata ad essere la voce della Nazione. E quando il popolo parla nessun servitore dello Stato può far finta di non sentire. Non importa se la volontà popolare non sia perfettamente aderente al dettato costituzionale. Se ...

Advertising

reportrai3 : Esclusiva Report: Berlusconi racconta al giudice Amedeo Franco come andavano le cene eleganti. Ecco l'audio inedito… - riotta : A firme internazionali che disprezzano #Italia per i giorni elezione #Mattarella suggerirei meditazioni su party lo… - francescoseghez : A dicembre 2021 tasso di occupazione in Italia è tornato a quello del febbraio 2020, ma abbiamo 286 mila occupati i… - Lapappa23 : RT @zpollastra: posso dire che io non mi ero accorta delle mascherine fossero tutti come me l italia sarebbe un posto migliore .. - Progen20 : RT @ConteZero76: Come avevo pronosticato la prima vittima della batosta di conte è il maggioritario del campo largo. Sostanzialmente il PD… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia come 'Anne Frank, la mia migliore amica', nuovo film drammatico di Netflix Allontanate l'una dall'altra, si ritrovarono nel modo peggiore possibile: come prigioniere all'... Reflections of a Childhood Friend', pubblicato in Italia con il titolo 'Mi ricordo Anna Frank' . ...

La spesa della PA italiana nel digitale supera i 4 miliardi all'anno "Il Codice degli appalti si può considerare la Sagrada Familia d'Italia, per questo sono importanti dei punti fermi come la nostra collaborazione con ContrattiPubblici.org che ci permette di ...

Italia: Pil 2021 al 6,5%, come negli anni 70 FIRSTonline Omaggio a Schliemann, l’uomo che scoprì Troia E come Schliemann è riuscito a vincere, anche Saro può trovare la forza di seguire il suo destino e di praticare il suo talento». Ogni parte, scorrevole e piacevolissima, trasuda storia. Dalle ...

Rally Italia Sardegna: quartier generale ad Alghero, si comincia a Olbia ALGHERO. Ritorna per la 19/a volta in Sardegna la tappa italiana del campionato mondiale Rally, in programma tra Olbia e Alghero dal 2 al 5 giugno. A quattro mesi dal via della gara, con la pubblicazi ...

Allontanate l'una dall'altra, si ritrovarono nel modo peggiore possibile:prigioniere all'... Reflections of a Childhood Friend', pubblicato incon il titolo 'Mi ricordo Anna Frank' . ..."Il Codice degli appalti si può considerare la Sagrada Familia d', per questo sono importanti dei punti fermila nostra collaborazione con ContrattiPubblici.org che ci permette di ...E come Schliemann è riuscito a vincere, anche Saro può trovare la forza di seguire il suo destino e di praticare il suo talento». Ogni parte, scorrevole e piacevolissima, trasuda storia. Dalle ...ALGHERO. Ritorna per la 19/a volta in Sardegna la tappa italiana del campionato mondiale Rally, in programma tra Olbia e Alghero dal 2 al 5 giugno. A quattro mesi dal via della gara, con la pubblicazi ...