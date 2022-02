In Italia 133 142 casi Covid e 427 morti tasso di positività al 10 | 7%

Leggi su agi

(Di martedì 1 febbraio 2022) AGI - Si conferma in calo la curva epidemica in. I nuoviregistrati l'1 febbraio 2022 sono 133.142, contro i 57.712 di ieri (dato condizionato, come ogni lunedì, dai pochi tamponi) e soprattutto i 190.514 di martedì scorso: il 30% in meno. Quasi 90mila contagi in meno rispetto al picco di questa quarta ondata raggiunto sempre di martedì, l'11 gennaio, con oltre 220mila. I tamponi sono 1.246.987, 750mila più di ieri, tanto che ildicala dal 12,1% al 10,7%. Sempre alto purtroppo il numero dei decessi, 427 (ieri 349), anche se pesano sempre i numerosi recuperi, tra cui gli oltre 40 della Sicilia. Le vittime totali sono 146.925. In discesa i ricoveri: le terapie intensive sono 35 in meno (ieri -9) con 107 ingressi del giorno, e sono 1.549, mentre i ricoveri ordinari ...