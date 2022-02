Il trucco del Barcellona per prendere Aubameyang: lo fanno risultare “disoccupato” (Di martedì 1 febbraio 2022) Se in Italia la Juve sommersa di debiti può investire più di 100 milioni su Vlahovic alla luce del sole, in Spagna bisogna lavorare molto più di cesello finanziario. Ma un modo si trova sempre. Il Barcellona, che si è rifatto il make-up in vista della sfida col Napoli in Europa League – ultimo vero traguardo stagionale – ha dovuto inventarsi un trucchetto per ingaggiare sul filo di lana Aubameyang, il reprobo ex capitano dell’Arsenal. Lo racconta Diario As. “Il club centenario di Samitier, Kubala, Cruyff, Maradona e Messi ha vissuto tutto il mese in attesa dell’addio di Dembélé, un ragazzo il cui mondo inizia e finisce nel calcio, negli amici e nelle pizze. O, peggio ancora in attesa del suo agente, che non possiamo nemmeno ringraziare ogni tanto per un palleggio, uno scatto e un tiro in porta. Tutta la cancelleria del Barça per risolvere il sudoku ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 1 febbraio 2022) Se in Italia la Juve sommersa di debiti può investire più di 100 milioni su Vlahovic alla luce del sole, in Spagna bisogna lavorare molto più di cesello finanziario. Ma un modo si trova sempre. Il, che si è rifatto il make-up in vista della sfida col Napoli in Europa League – ultimo vero traguardo stagionale – ha dovuto inventarsi un trucchetto per ingaggiare sul filo di lana, il reprobo ex capitano dell’Arsenal. Lo racconta Diario As. “Il club centenario di Samitier, Kubala, Cruyff, Maradona e Messi ha vissuto tutto il mese in attesa dell’addio di Dembélé, un ragazzo il cui mondo inizia e finisce nel calcio, negli amici e nelle pizze. O, peggio ancora in attesa del suo agente, che non possiamo nemmeno ringraziare ogni tanto per un palleggio, uno scatto e un tiro in porta. Tutta la cancelleria del Barça per risolvere il sudoku ...

