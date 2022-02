“Il senso del nuovo Lattanzio Gambara | pittore manierista” in mostra a Brescia

(Di martedì 1 febbraio 2022) La-dossier ospitata al Museo di Santa Giulia, con il prestito dell’opera di“Conversione di Saulo” di BPER BancaConversione di Saulo 1568 olio su tela cm 250x170 light– Il Museo di Santa Giulia aospita fino al 20 febbraio 2022 la-dossier “Ildel”, a cura di Marco Tanzi. Il percorso espositivo comprende anche la grande opera ad olio su tela intitolata “Conversione di Saulo” di proprietà di BPER Banca. Il prestito rientra nelle attività poste in essere da “La Galleria. Collezione e Archivio Storico” per valorizzare e rendere maggiormente ...

Advertising

ettore_licheri : Le condizioni del paese esigono senso di responsabilità da parte di tutti: lo abbiamo chiesto a Sergio Mattarella,… - mafaldina88 : La Responsabilità e il senso del Dovere per fortuna fanno ancora parte di questo Paese ???? #grazie #SignorPresidente… - mauro_suma : Un duro colpo, un papà innamorato del figlio e appassionato dello sport nel senso più puro. Forza Patrick. Che Tu a… - Sakurauchi_Hime : RT @Sbalokk1: @afrodite1969 Io tuo tweet mi ha stimolato un pensiero ignorante, di cui già mi pento. E se... La pena di morte fosse stata… - Bilbao772 : @Franciscktrue @La_manina__ @claudiocerasa esatto. non ha senso chiedere chi ha vinto le elezioni. questo è il mio… -

Ultime Notizie dalla rete : senso del

Corriere della Sera

In talil wi - fi 6 impiega la banda radio in una modalità più efficiente sfruttando ... Il risultato è quello di promettere un incremento massimo teorico della velocità di trasferimento40% ,......istituzionale che ha caratterizzato questi sette anni". Così il presidente di Italia Viva Ettore Rosato in un' intervista a "Il Dubbio". "Ma dobbiamo riflettere sul fatto che la rielezione...10, con la quale i commi 17, 18 e 19-ter dell’art. 48 del Codice dei contratti, sono stati interpretati nel senso di consentire, ricorrendone i presupposti, esclusivamente la modificazione “in ...sottolineano il senso del dovere.