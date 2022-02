Il pericolo emarginazione

(Di martedì 1 febbraio 2022) Mentre in Francia la stella di Marine Le Pen sembra offuscarsi, in Italia rischiamo l'emersione di un lepenismo crepuscolare

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : pericolo emarginazione

Irpinia24

... nella sua drammaticità, il problema della solitudine e dell'che , anche nella nostra ...essere vicini e solidali proprio a chi vive situazioni di disagio e di potenziale'....Stati Uniti hanno esercitato pressioni e continuano a esercitarle per arrivare all'... se favorevole agli Stati Uniti, avrebbe potuto mettere ino, quanto meno, rallentare ...Caro Mattia, è da un po' di tempo che seguo la tua rubrica e spesso mi fa riflettere su cose alle quali non avevo pensato. Questa settimana ho deciso di scriverti perché negli ultimi giorni è successo ...