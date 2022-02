Il Pensiero di Padre Pio di Pietrelcina per oggi 1 Febbraio 2022 – Video

(Di martedì 1 febbraio 2022) Scopriamo cosa vuole dirci il santo di, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “La preghiera è la chiave dei tesori di Dio e il mezzo per raggiungere la vittoria”. OPio, puro di cuore, hai vissuto pienamente nell’amore di Dio. Insegna anche a noi l’umiltà, l’obbedienza L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

MarinaSereni : Un pensiero al giorno a Padre Dall’Oglio e a tutte le persone rapite. Che tornino presto alle loro famiglie… - AntonioSpadafo4 : RT @MarinaSereni: Un pensiero al giorno a Padre Dall’Oglio e a tutte le persone rapite. Che tornino presto alle loro famiglie #PadreDallOgl… - MandenFrutas : RT @MarinaSereni: Un pensiero al giorno a Padre Dall’Oglio e a tutte le persone rapite. Che tornino presto alle loro famiglie #PadreDallOgl… - NazzarenoMazzit : @StefydiJ @Pontifex_it Il mio parroco mi ha anche detto che nella Chiesa ci sono spesso diverse correnti di pensier… - giovis333 : Pensiero di Padre Pio - Martedì 01 Febbraio 2022 La preghiera è l'effusione del nostro cuore in quello di Dio...… -

Ultime Notizie dalla rete : Pensiero Padre

Tuttocampo

Abbiamo avuto mionel KAT, il grande ospedale ortopedico e traumatologico di Atene, e lì la ... Non poteva sopportare ildi finire eventualmente intubato... anche se vaccinato. Sempre a ...Stessodi Devis Da Ros, ildelle due bambine: "Quella persona deve solo vergognarsi: dopo aver portato via la vita a due ragazze, è anche scappato senza soccorrerle. Spero che nei suoi ...Un pensiero riassunto dalla strofa di una canzone infinita: “Un padre e un figlio con un solo abbraccio squarciano il tempo, vanno oltre lo spazio”. Siamo tutti figli e padri di qualcuno o di ...L’unica cosa che mi tiene sana di mente è il pensiero che stiano insieme. Ti voglio tanto bene papà! Grazie per essere mio padre. •Dean Paul Urbanski•” ...